Nelsen anuncia pagos directos de hasta $850 para estudiantes de Sac State

This article is also available in English.

El presidente del estado de Sacramento, Robert Nelsen, monta “El columpio más largo del mundo” en el segundo maratón anual de baile del estado de Sacramento en el Residence Hall Quad, el 23 de octubre de 2015. En un correo electrónico de SacSend el jueves, Nelsen dijo que los estudiantes de la universidad estatal de Sacramento recibirán hasta $850 en pagos directos para asistencia por la pandemia COVID-19.

Los estudiantes del estado de Sacramento recibirán hasta $850 en pagos directos para la asistencia pandémica de COVID-19, dijo el jueves el Presidente de Sac State, Robert Nelsen, en un correo electrónico de SacSend.

Los estudiantes recibirán una cantidad que dependerá de la cantidad de unidades en las que estén inscritos los estudiantes y si son elegibles o no para la Beca Pell.

Aquí está el desglose:

Los estudiantes elegibles para Pell inscritos en siete o más unidades recibirán $850

Los estudiantes que no sean elegibles para las becas Pell que estén inscritos en siete o más unidades recibirán $750

Los estudiantes elegibles para Pell inscritos en seis o menos unidades recibirán $700

Los estudiantes que no sean elegibles para las becas Pell que estén inscritos en seis unidades o menos recibirán $600

Los estudiantes no necesitan hacer nada para obtener las subvenciones, pero Nelsen recomendó que se inscriban en eRefund o actualicen la información de su dirección en el Centro de Estudiantes para obtener el dinero rápidamente.

Nelsen dijo que la forma más rápida para que los estudiantes obtengan el dinero es a través de eRefund, al que los estudiantes pueden inscribirse iniciando una sesión en el Centro de Estudiantes en el sitio web MySacState, haciendo clic en “Consulta de cuenta” y luego en el botón eRefund, de acuerdo con las instrucciones en el sitio web de Sac State en inglés. Sac State tiene como objetivo desembolsar las subvenciones a través de eRefund para fines de la próxima semana.

Nelsen dijo que los cheques también se pueden enviar por correo a las direcciones de los estudiantes. Dijo que los estudiantes deben verificar que la información de su directorio esté actualizada en el Centro de Estudiantes.

La universidad recibió $17,8 millones de fondos CRRSAA (también llamado HEERF II) del Congreso para proporcionar las becas a los estudiantes, dijo Nelsen.

Nelsen dijo que Sac State agregará alrededor de $5 millones en fondos HEERF porque el monto total de la subvención para todos los estudiantes superará los $17,8 millones del Congreso según la inscripción actual y la cantidad asignada por estudiante.

Nelsen dijo que si los fondos del Congreso no se pueden utilizar para estudiantes internacionales o indocumentados, Sac State ha asignado dinero “de otras fuentes universitarias” para que estos estudiantes reciban la misma cantidad que los estudiantes que son ciudadanos estadounidenses.