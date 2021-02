Lo que necesitas saber sobre la distribución de subvenciones HEERF de Sac State

This article is also available in English.

El presidente de la universidad estatal de Sacramento, Robert Nelsen, anunció en un correo electrónico de SacSend el jueves que Sac State había recibido $17,8 millones en fondos HEERF para proporcionar becas a los estudiantes.

El State Hornet compiló estas preguntas frecuentes sobre cómo los estudiantes pueden acceder a sus becas HEERF.

Pregunta: ¿Qué es una subvención HEERF?

Respuesta: Según el Departamento de Educación de EE. UU., HEERF es un Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior y está autorizado por la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus de 2021. El fondo proporciona $81.88 mil millones en apoyo a la educación y para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de la pandemia de COVID-19.

P: ¿Cuánto dinero obtendrán los estudiantes de estas becas?

R: Según el correo electrónico de Nelsen, los estudiantes elegibles para la Beca Pell que estén inscritos en 7 o más unidades recibirán $850. Los estudiantes elegibles para la Beca Pell que estén inscritos en 6 o menos unidades recibirán $700.

Los estudiantes inscritos en 7 o más unidades que no sean elegibles para las Becas Pell o que no tengan una FAFSA en el archivo recibirán $750. Los estudiantes que no sean elegibles para Pell o los estudiantes que no reciban FAFSA y estén inscritos en 6 unidades o menos recibirán $600.

P: ¿Cómo pueden los estudiantes obtener el dinero?

R: La forma más rápida para que los estudiantes obtengan su dinero será a través de eRefund. Para configurar eRefund, vaya a My Sac State, vaya al Centro de Estudiantes, haga clic en “Consulta de cuenta,” luego haga clic en el botón “Registrarse para eRefund (depósito directo).” Se recomienda a los estudiantes que ya hayan configurado eRefund que verifiquen la información de su cuenta bancaria eRefund para asegurarse de que sigue siendo la cuenta correcta.

Si los estudiantes no están inscritos en eRefund o prefieren recibir un cheque, Sac State alienta a asegurarse de que la información de su directorio esté actualizada en su Centro de Estudiantes, ya que la dirección que se indique será donde se envíe el cheque.

P: ¿Cuándo se van a desembolsar las subvenciones?

R: Nelsen dijo que la administración tiene como objetivo que los reembolsos electrónicos se desembolsen para fines de la próxima semana, pero que los cheques por correo no saldrán hasta la semana siguiente.

P: ¿Los estudiantes deben presentar una solicitud para obtener la beca?

R: No. Los estudiantes no tendrán que presentar una solicitud para recibir esta beca. Lo recibirán automáticamente.

P: ¿Pueden los estudiantes indocumentados o los estudiantes internacionales recibir estas becas?

R: Nelsen dijo que los fondos de HEERF no pueden ser utilizados por estudiantes indocumentados o internacionales, pero dijo que la administración ha reservado fondos de otras fuentes universitarias para que estos estudiantes sigan recibiendo las mismas cantidades que los estudiantes que son ciudadanos estadounidenses.

P: ¿Pueden los estudiantes que estaban inscritos en programas completamente en línea antes de COVID-19 recibir estas becas?

R: Nelsen anunció que el Congreso había levantado la restricción que impedía a los estudiantes que ya estaban en programas completamente en línea antes de la pandemia recibir fondos HEERF en mayo pasado y que estos estudiantes serán elegibles para recibir esta subvención. Esto incluye a los estudiantes en el Colegio de Educación Continua.

P: ¿En qué puedo gastar el dinero?

A: ¡Cualquier cosa!