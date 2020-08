CSU Canciller aborda el protocolo pandémico, antirracismo en evento virtual

CalMatters

La Universidad del Estado de California Canciller Timothy White habló en un ayuntamiento virtual alojado por sitio de noticias CalMatters para responder preguntas sobre el semestre otoño.

White, junto con Luoluo Hong, la vicerrectora asociada de CSU para asuntos estudiantiles y gestión de inscripciones, y Steve Relyea, vicerrector ejecutivo y director financiero de CSU abordaron preguntas sobre seguridad COVID-19 en los campus, instrucción virtual, y políticas contra el racismo.

El State Hornet ha compilado conclusiones claves del evento e información importante que informa cómo será el semestre de otoño.

Seguridad de COVID-19 en los campus

Aproximadamente 93% de los cursos del CSU serán enseñados virtualmente en el otoño, dijo White. Agregó que los instructores han estado preparando para este semestre virtual durante el verano.

El sistema CSU no ha estado calculando los casos positivos del coronavirus por un base sistémica, dijo White.

Hong dijo, que el CSU no tiene una “imagen precisa o completa” de los números de casos positivos del coronavirus a través del sistema CSU. Hong dijo que porque las pruebas pueden ocurrir en muchos lugares, el CSU solo sería consciente de un número concreto si los campus estuvieran administrando y siguiendo las pruebas.

Ha sido difícil tener acceso a pruebas en muchas de nuestras comunidades por problemas de capacidad, y porque el CSU es parte de esas comunidades, ha sido un desafío tener acceso a pruebas, Hong dijo.

Hong agregó que las pruebas solamente no son suficientes para mitigar la propagación del virus — tiene que ser acompañado con inmediato y agresivo rastreo de contacto. Ella dijo que por esta razón deberíamos enfórcanos en ponernos máscaras, practicando distanciamiento social y manteniendo higiene de las manos en contraposición de tomando pruebas antes de entrar a los campus.

Cursos en-persona serán espaciados para distanciamiento social, estudiantes pondrán mascarillas y protocolo de limpieza de equipaje será implementada en estos cursos, dijo White.

White dijo que últimamente él tuvo que aprobar todos los planes de reabrir los campus, incluyendo plan de academia, plan de vivienda y planes atléticos intercolegiales.

Estos planes variarán a través de todos los campus, por las diferentes geografía, locaciones y tamaño de campus.

“Salones pequeños y estrechas son diferentes que los gran, grande, espacios abiertos en unas de las nuevas campus, y haci hay un variabilidad que algo no podra ocurrir en un campus y si podrá pasar en otro campus,” dijo White.

White dijo que los salones de residencias están al 50% capacidad a través de todo el sistema CSU. Casi todos los cuartos son individuales al menos que existan cuartos grandes donde las camas se pueden mantener a seis pies de distancia, así como un cuarto de 250-300 pies cuadrados.

Anti Racismo

Entre una semana de la muerte de George Floyd, jefes de policía del CSU contactó al CSU queriendo prohibir el táctico de estrangulamiento de los protocolos de aplicación de la ley del campus, dijo White. El CSU estuvo de acuerdo, y no habrá entrenamiento o uso de esa táctica en ninguna forma, agregó White.

Jefes policiales de CSU también querían comprometerse con la póliza policial del ex Presidente Barack Obama que se enfoca en desescalado y policía comunitaria, dijo White. La policía está entrenando ahora entre esas líneas, dijo White.

White agregó que como un sistema, el CSU tiene que “comprender los problemas contemporáneos sistémicos y históricos que crean diferentes oportunidades para las personas según su raza y etnia y comprometerse a deshacerse de eso en el campus y en nuestra sociedad.”

White dijo que el CSU apoya la eliminación de la proposición 209, que prohíbe las pólizas de acciones afirmativas en 1996. Las acciones afirmativas buscan a afectar positivamente a los grupos históricamente desfavorecidos al favorecer a las personas de estos grupos en situaciones como admisiones universitarias, becas y contratación.

Este tema está en el boleto en la forma de Proposición 16, que revocaría la prohibición de la acción afirmativa si se aprueba.

Muchos de los campus CSU, institutos de aprendizaje han recientemente abordado la incorporación de la equidad y la inclusión en los salones, dijo Hong. Ella dijo que esto incluye cosas como talleres sobre prejuicios inconscientes.

“Quiero aclarar que la formación en sí misma no cambia el problema, pero es un primer paso importante para tener esas conversaciones y crear esa conciencia situacional,” dijo Hong.

Finanzas

No va haber cambio en tarifas obligatorias para el semestre otoño, White dijo.

La discusión de cuotas obligatorias en escuelas del CSU han aumentado siguiendo múltiples demandas en contra del sistema CSU, que solicitó el reembolso de estas tarifas por el semestre de primavera.

Relyea dijo que se aplican tarifas obligatorias para proporcionar servicios esenciales para estudiantes y para pagar la facultad y el personal. Relyea agrega que muchos servicios con tarifas obligatorias que se pagan todavía están disponibles virtualmente.

Sin embargo, tarifas por algunos servicios que no están disponibles para estudiantes se pueden abordar caso por caso y potencialmente reembolsada, Relyea dijo. El uso en ejemplo de tarifas de vivienda y los permisos de estacionamiento se reembolsan en la primavera.

White dijo que las tasas de matrícula pagan aproximadamente la mitad del costo para operar universidades, y más del 85% de los costes totales para la facultad y el personal. White dijo que el sistema CSU necesita los recursos que el estado ha proveído, y agrega que el presupuesto se redujo $300 millones comparado al año pasado.

Aunque algunas universidades de todo el país han reducido sus costos de matrícula, White dijo que esas escuelas no deben ser comparadas al sistema del CSU porque tienen matrículas mucho más caras.

El sistema CSU ha estado acumulando una reserva de dinero desde que fue sorprendido por la crisis financiera de 2008 y se vio obligado a tomar una licencia y aumentó los precios de matrícula, White dijo. El dijo que esta reserva posicionó a CSU para prepararse para la pandemia COVID-19, y por lo tanto ha tenido impacto mínimo para los empleados.

Sin embargo, White agregó, desde un punto de vista económico y financiero, esto no es solo un problema para este otoño — este es un problema de al menos tres años.

“Entre las medidas de reducción de costos, la construcción de una reserva diseñada para un día lluvioso — y está lloviendo ahora — junto con una sólida posición financiera entrando a este período de tres años, queremos mantener tantas herramientas financieras como podamos durante el próximo año y el año siguiente para superar este problema económico de tres años,” White dijo.

Recursos Virtuales para estudiantes del CSU

El CSU ha mantenido la mayoría de sus centros de salud abiertos, a través que ahora muchas cosas son hechas por telemedicina, una forma de cobertura médica remota y referimientos también.

Hong agregó que con telehealth hay ciertas problemas relacionado a privacidad y confidencialidad, pero el CSU trabajo con todos los 23 campus para dirigir problemas y preguntas para que los estudiantes tuvieran atención médico con mínimo interrupciones.

Hong dijo que el CSU está proporcionando entrenamiento para que el personal mejore el alcance virtual a los estudiantes y crear referencias a servicios de salud.

El CSU también está investigando si será posible asegurar un proveedor externo que potencialmente pueda proporcionar servicios a los estudiantes por un periodo extendido, dijo Hong.

“Sabiendo que la epidemia continúa prolongando, a medida que la lucha racial continúa siendo una presencia en nuestra sociedad, esos son dos grandes factores estresantes, junto con el estrés financiero que nuestra comunidad está enfrentando, por eso queremos estar ahí por nuestros estudiantes,” dijo Hong.

Un gran mayoría de los campus CSU han convertido los parques como un “mega puntos de acceso wi-fi,” dijo Relyea. “Si alguien vive en una área que no tenga buena banda ancha o residencias superpobladas con generaciones y no tienen ningún lugar privado donde estudiar, tenemos que darles un lugar para que puedan hacer sus estudios,” dijo White. “Y estoy de acuerdo que un carro no es el mejor lugar, pero es mejor que no lugar.”

“Banda ancha” es la cantidad máxima de data transferible por un conexión de red a un cualquier tiempo.

El CSU ha intentado en enfocar a entrenar facultad como diseñar sus cursos para cosas asi como banda ancha baja porque no todos los estudiantes tienen acceso a alta banda ancha, dijo Relyea.

Adicionalmente, los campus CSU están identificando estudiantes que no tendrán ese acceso a tecnología y proporcionado los con computadoras, cámara web y otro equipo, dijo Relyea.