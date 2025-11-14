Directora de HSI impulsa la equidad y representación Latina: ‘SOMOS’ Podcast

En este episodio de SOMOS Podcast, celebramos a una de las voces que lidera los esfuerzos por la equidad y representación en Sacramento State. La directora de Hispanic-Serving Institution (HSI), Lilia Contreras, comparte su historia personal, su trayectoria profesional y su compromiso con el éxito de los estudiantes latinos y de primera generación.

A través de esta conversación, conocemos cómo su trabajo busca transformar a Sac State en una universidad que no solo inscribe a estudiantes hispanos, sino que realmente los apoya, empodera y celebra sus raíces culturales.

