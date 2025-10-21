Platicando con Toribio Cuevas: De Todo un Poco Podcast

“De Todo un Poco” es un pódcast bilingüe donde figuras destacadas de Sac State comparten anécdotas de su infancia, sus metas profesionales y participan en juegos populares dentro de la cultura hispana y latina.

En este episodio, Toribio Cuevas una figura viral en TikTok y estudinate de Sac State se une con Galilea Duran para una entresvista poco convencional. Toribio nos habla sobre su niñez, sus aspiraciones profesionales y, por supuesto, se suma a la diversión con dinámicas cargadas de sabor cultural.

