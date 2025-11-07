Estudiantes opinan sobre la protesta de MEChA

El lunes, 27 de octubre, estudiantes y facultad se unieron en el patio de la biblioteca de Sacramento State. Era para la protesta, “Luchando para Derechos de Latinos y dignidad,” organizada por MEChA. Fue una llamada de atención y acción a los problemas que están afectando la comunidad Latina y también era una demanda de parte de la universidad para declarar apoyo y poner más dinero a los recursos hispanos.

Jamarie Crawford, la silla política de MEChA y un estudiante de ciencias políticas, dio inicio al evento con un discurso hablando sobre las propuestas de MEChA dirigidas a Sac State. Estas propuestas fueron publicadas en el Instagram oficial de MEChA.



Después platicaron oradores como los concejales Mai Vang y Eric Guerrera. Hablaron del clima político actual y del poder que tienen los estudiantes para marcar la diferencia y generar cambio.

La administración de Trump ha emprendido una gran ofensiva contra la inmigración. Se ha dirigido a los inmigrantes indocumentados y se ha centrado en limitar tanto la inmigración legal como la ilegal. La gran mayoría de los deportados proceden de países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y México. Esto ha generado preocupación por muchos en todo el país y también aquí en Sacramento y Sac State.

Joseph, quien solicitó mantener su apellido anonimo, un estudiante de tercer año de ciencias políticas atendió la protesta para apoyar a los estudiantes que cree que están siendo tratados injustamente.

“Me motivó asistir a la protesta el deseo de apoyar a mis compañeros estudiantes y estar a su lado frente a un gobierno y un sistema más amplio que los trata como ciudadanos de segunda clase o peor,” dijo Joseph.

Hace unos dos meses la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión de 6-3, revocó una decisión anterior que impedía al ICE detener a personas por motivos de raza, idioma, ocupación o lugar de residencia. Una decisión que muchos creen que permite una mayor discriminación, especialmente contra los latinos y otros comunidades subrepresentadas.

Después de los oradores los manifestantes recorrieron el campus, muchos de ellos con carteles. Frases como, “¿Te encanta nuestra cultura? Apoya a la gente” podrían verse. Exigieron cambios en los recientes recortes a los institutos que sirven a la comunidad hispana y que la universidad mostrara su apoyo.

Thad Gifford, un estudiante de electrotecnia dijo, “Siento que estamos en una época donde vemos muchos recortes a las instituciones que sirven a la comunidad hispana y a todo lo que apoya a los estudiantes hispanos. Por eso creo que nuestra escuela debe pronunciarse y decir: vamos a apoyar a estos estudiantes.”

En Septiembre la administración de Trump anunció la finalización de un programa de subvenciones para Hispanic Serving-Institutions y otras subvenciones para la diversidad. Estos programas ofrecen recursos como tutoría, asesoramiento, y más. Los estudiantes podían acceder a oportunidades de prácticas que les preparaban para sus carreras profesionales.

Lexie Tesch, una estudiante de quinto año de ciencias políticas dijo, “Espero que esta protesta inspire un sentido de comunidad y que la Universidad Estatal de Sacramento tome en consideración las opiniones de la gente. No solo sus opiniones, sino también su seguridad, y que se esfuerce por proteger y empoderar verdaderamente a los estudiantes latinos en el campus.”