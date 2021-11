Sac State Jefe Policial Chet Madison habla sobre preocupaciones en diálogo público en forum

El Departamento Policial de Sacramento State alojó un lugar para sus miembros de la comunidad de Sac State para hablar con el Capitán Policial Chet Madison Jr. y dos de sus Tenientes, Harvey Woo y Christina Lofthouse el Martes.

Miembros de la comunidad del campus hablaron con Madison sobre sus opiniones del departamento y cuestiones que el SSPD tienen que hablar sobre de y resolver.

El 4 de Junio, un altercado entre policía del campus y un grupo de ciclistas resultó en un oficial de policía de Sac State, quién testigos identificaron como Sargento Vincent Burton, rodillando en la nuca de un sospechoso.

Según Madison, la investigación entre los dos oficiales involucrados en el altercado, Burton y Corporal Doug Nguyen, sigue continuando cinco meses después. Madison también dijo que él todavía no ha visto el video del incidente grabado por uno de los ciclistas.

“La investigación sigue continuando, y yo no tengo planes de ver el video hasta que la investigación esté en mi escritorio para que pueda ver todos las fotos en un solo vista”, Madison dijo.

Madison was asked about the incident on campus on June 4 where a @sacstatepolice officer kneeled on the neck of a cyclist and said he has not watched the video of the incident. “The investigation is still ongoing. It is continuing and it is not going away,” Madison said.

