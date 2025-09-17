Demasiados estudiantes, no suficientes clases: Los estudiantes luchan por las clases a medida que aumenta el número de estudiantes entrantes

This article is also available in English.

Esta historia se publica conjuntamente con CapRadio.

Durante los dos años anteriores trabajando como líder de orientación en la Universidad Estatal de Sacramento, Asher Franco-Carreño nunca llenó por completo el salón de baile de la universidad. Este año, en sus días más ocupados, dijo que un estimado de 650 estudiantes y sus padres acudieron para competir por los asientos.

“Tuvimos que poner más sillas en el salón de baile de la universidad, el espacio para eventos más grande del campus,” dijo Carreño. “Tuvimos que estar muy atentos y preocupados por las violaciones del código contra incendios porque venían muchos estudiantes.”

Carreño es un estudiante de ingeniería informática en su tercer año en Sacramento State, y es parte del programa de estudiantes con honores. El trabaja con estudiantes entrantes para aclimatarse a la vida universitaria durante su orientación.

Estos estudiantes que se apinaron en la orientación tendrían que competir nuevamente por los pocos lugares que quedaban en las secciones de clase reservadas para los estudiantes entrantes.

“Solo quedaban unas cinco o seis secciones con solo un par de asientos disponibles para que nuestros cientos de estudiantes transferidos lucharan por ellos,” dijo Carreño.

Según el presidente de Sac State, Luke Wood, durante su discurso de otoño en agosto, más de 30.500 estudiantes están actualmente inscritos en la universidad para el otoño de 2025. Esto incluye a 8.340 estudiantes entrantes, la segunda clase más grande que la universidad ha visto en su historia, precedida por la del otoño de 2024.

Esto, junto con los recortes presupuestarios estatales que recortaron las secciones de clases y reorganizaron los departamentos, ha provocado un desequilibrio entre los recursos y los estudiantes. En un comunicado por correo electrónico, los funcionarios de la Universidad Estatal de Sacramento informaron que se añadieron 167 secciones adicionales a la lista el viernes antes del inicio de clases para intentar satisfacer la demanda. Carreño dijo que ni él ni ningún otro estudiante fueron notificados del cambio.

Jonah Rapich es un estudiante de tercer año que ha expresado interés en negocios en Sac State. El programa de negocios está impactado en Sac State, lo que significa que los estudiantes tienen varios semestres de clases previas requeridas antes de poder ser admitidos en la especialidad.

Como resultado, Rapich ha visto a estudiantes amontonarse en clases prerrequisitos con la esperanza de ser agregados, lo que dice que hará que sea más difícil obtener ayuda en cursos difíciles.

“Mi clase de matemáticas de negocios tiene demasiadas personas,” dijo Rapich.

“Hay al menos 100 personas en asientos, y luego tendremos quizás una docena o dos [docenas] de personas que tendrán que estar de pie en la parte de atrás.”

Carreño comparte esta opinión, diciendo que ha visto a la facultad trasladar aulas y solicitar a los jefes de departamento que aumenten el número de estudiantes admitidos en ciertas clases.

Rapich pudo obtener sus clases en abril, pero afirma ser uno de los pocos afortunados que no tuvo problemas. Según Wood, durante el Discurso de Otoño, muchas secciones se restablecieron durante el verano, tras la reducción de los cortes de fondos estatales del 8% al 3%. Sin embargo, esto aún no tiene en cuenta el aumento de estudiantes en las listas de espera, ya que no todos los cursos planificados han regresado.

”No hay muchas clases, no hay muchos profesores, hay demasiados estudiantes. Nuestro campus es saturado,” dijo Rapich.

Jennie Chalios es una profesora en Sac State la Universidad Estatal de Sacramento impartiendo Seminario de Primer Año, una clase obligatoria para estudiantes de primer año para que desarrollen las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad. El curso ofrece un acceso más fácil a asesoramiento, recursos del campus y apoyo entre compañeros.

“[El Seminario de Primer Año] es una forma proactiva de resolver problemas antes de que ocurran,” dijo Chalios.

Chalios ha impartido este curso en Sac State y uno similar en American River College durante más de 20 años. Dijo que tiene esperanzas para la nueva clase de estudiantes de primer año. Esto, junto con el programa Hornet Launch, que reserva los horarios para los estudiantes de primer año entrantes, ayuda a abordar muchos de los problemas que otros estudiantes tienen con la matrícula.

“[Los estudiantes de primer año] tienen hambre de conocimiento,” dijo Chalios. “[La alta matrícula es] realmente prometedora; espero que puedan obtener lo que necesitan.”

Sin embargo, los estudiantes de primer año solo representaron alrededor del 13% del alumnado en otoño de 2024, con más de 25,800 estudiantes nuevos o transferidos de retorno de otras instituciones. Carreño dice que, aunque los estudiantes de primer año están preparados, los estudiantes transferidos entrantes tienden a tener más dificultades, ya que son los últimos en inscribirse en las clases.

“Cuando [Hornet Launch] necesita crear esos horarios, les quitan esos asientos a todos los demás, y ahí radica el problema,” dijo Carreño. “Siempre intentamos reclutar a más estudiantes de transferencia a colegios comunitarios y diferentes programas, y sin embargo, cuando llegan al campus, no tenemos las clases adecuadas para ellos.”

San Fuentes-Lozano, un estudiante de tercer año de psicología que acaba de transferirse a Sac State desde Modesto Junior College, es una de estas estudiantes.

Lozano solo pudo obtener dos de las cinco clases que necesitaba durante su orientación de verano, y hasta agosto no supo si tendría suficientes clases de su especialidad.

“Todas las clases de mi especialidad estaban bastante llenas, incluso las reservadas de orientación,” dijo Lozano. “Me escabullí por diez minutos y ya estaban llenas.”

Aunque eventualmente añadió otras clases, algunas no relacionadas con su especialidad, los constantes cambios en ese horario le dificultaron la gestión. Esto provocó que Lozano recibiera una reprimenda en su trabajo de medio tiempo debido a los cambios en su disponibilidad.

“Fue como un preludio a una advertencia, no les gustó que tuviera que cambiar de clases,” dijo Lozano.

Lozano dijo que, a pesar de todo, todavía está contenta con las clases que recibió. Ella señala que Sac State era una buena opción para ella, pero que la experiencia es sustancialmente diferente de su tiempo en community college.

Carreño, junto a Lozano, le preocupa que no pueda obtener las clases que necesita la próxima primavera. Su familia no puede apoyar completamente su educación, por lo que ha tenido que sacar más de $5,000 en préstamos personales junto con otros préstamos en nombre de sus padres.

Para Carreño, hay demasiado en juego si no puede graduarse a tiempo.

“Yo, junto con muchas otras personas que conozco, solo nos estamos endeudando para tratar de graduarnos de manera oportuna,” dijo Carreño. “Es un efecto dominó: si no hay suficientes clases, la graduación se desanima, y luego más préstamos, y luego estamos jodidos por el resto de nuestras vidas.”

En un comunicado, Sac State dijo que, junto con los cursos adicionales agregados antes del semestre, la universidad continuará evaluando la disponibilidad de cursos a pesar de los problemas de presupuesto en todo el sistema.

“Aunque Sacramento State y el sistema CSU están navegando por limitaciones presupuestarias significativas, continuamos evaluando las ofertas de cursos y estamos trabajando en estrecha colaboración con los estudiantes para mantenerlas en el camino para la graduación,” dijo el comunicado. “Alentamos encarecidamente a cualquier estudiante que enfrente desafíos que se registran para las clases que necesitan conectarse con su asesor para su apoyo.”